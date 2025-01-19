مصرع سائق ونجاة شحصين إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية في أبو النمرس

لقي سائق مصرعه بينما نجا اثنين آخرين جراء سقوط سيارة ربع نقل محملة بالدواجن في ترعة المريوطية بأبو النمرس بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط سيارة ربع نقل محملة بالدواجن بترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالدواجن اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلابها في الترعة نتج عن الحادث مصرع سائق ونفوق الدواجن ونجاة اثنين كانا برفقة المتوفي جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.