حماس تعلن عن أسماء 3 محتجزات إسرائيليات تنوي الإفراج عنهن اليوم

الأحد 19/يناير/2025 - 10:41 ص

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن قرارها بالإفراج عن ثلاث أسيرات إسرائيليات في إطار صفقة التبادل ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأوضح البيان الذي صدر عن الناطق الرسمي باسم الكتائب، أبو عبيدة، أن الأسيرات اللاتي سيتم الإفراج عنهن هن:

رومي جونين (24 عامًا)

إميلي دماري (28 عامًا)

دورون شطنبر خير (31 عامًا)



وأوضح البيان أن عملية الإفراج عن الأسيرات تتم في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى. وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مطلع بأن "قائمة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين" قد تم نقلها إلى الوسطاء الدوليين، وذلك تمهيدًا لإتمام الصفقة.

من جهة أخرى، أكدت القناة 12 العبرية أن إسرائيل قد استلمت قائمة الأسماء الخاصة بالأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن اليوم الأحد 19 يناير 2025.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن صرح دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ في غزة إلا بعد أن تقدم حماس لإسرائيل أسماء الأسيرات اللاتي سيتم إطلاق سراحهن.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن ضرب عدة أهداف إرهابية في شمال ووسط قطاع غزة باستخدام المدفعية والطائرات. كما أفادت التقارير الواردة بوقوع قتلى ومصابين في قصف استهدف منطقة بيت حانون.