حماس تعلن أسماء الأسيرات الثلاث المقرر الإفراج عنهن اليوم الأحد

قررت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، الإفراج عن المحتجزات الإسرائيليات الثلاث رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

و أعلن أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم "كتائب عز الدين القسام"، أن الكتائب قررت الإفراج عن الأسيرات.

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن قائمة المحتجزين الإسرائيليين تُرسل حاليًا إلى الوسطاء الدوليين.

كما أفادت "القناة 12" العبرية بأن إسرائيل تسلمت قائمة تضم أسماء الأسيرات الثلاث المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

يأتي هذا التطور في ظل تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، الذي أكد أن وقف إطلاق النار في غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تسلم إسرائيل أسماء المختطفات اللواتي سيتم إطلاق سراحهن.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بتوجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شدد على أن "وقف إطلاق النار مشروط بالتزام حماس الكامل بالاتفاق وتسليم قوائم بأسماء المختطفين".

في الوقت ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف عدة أهداف في شمال قطاع غزة ووسطه باستخدام المدفعية والطائرات.

وأفاد شهود عيان بوقوع قتلى ومصابين جراء القصف الذي استهدف منطقة بيت حانون، كما شمل القصف الإسرائيلي مناطق أخرى في القطاع الفلسطيني.