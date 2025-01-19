اليوم.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات اليوم الأحد، دون راحةٍ بعد الخسارة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي الأهلي التدريبات صباح اليوم على ملعب "التتش" بالجزيرة استعدادًا لمواجهة فاركو في ال دوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة وفاركو

تقام مباراة الأهلي وفاركو في الرابعة مساء الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز "دوري نايل".