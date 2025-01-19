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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي المتهم بدهس صديقه بسيارته بسبب خلاف مالي بإمبابة

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي المتهم بدهس صديقه بسيارته والتسبب في إصابته بسبب خلاف مالي بمنطقة إمبابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث دهس ووجود مصاب بمنطقة إمبابة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي تاجر مصاب بكسور ونزيف جري نقله مصابا إلي المستشفى، وبعمل التحريات تبين قيام صديقه بدهسه بسبب خلاف مالي حيث كانا يجلسا علي أحد المقاهي وعقب نشوب مشادة بينهما تحرك المصاب مغادرا فقام المتهم باستقلال سيارته ودهسه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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