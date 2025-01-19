المشدد 7 سنوات لمتهم في حيازة 10طرب من الحشيش المخدر بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بتهمة حيازة 10 طرب من مخدر الحشيش في منطقة الشرابية بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقت بلاغًا يفيد بممارسة عاطل نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وعثر بحوزته على 10 طرب حشيش ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بالإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.