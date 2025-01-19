استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بقطاع غزة

استشهد تسعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، صباح اليوم /الأحد/، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية تحت حماية شرطة الاحتلال.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن خمسة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المدفعي بيت لاهيا شمال القطاع.

وأشارت الوكالة إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح، جراء استهدافهم من قبل آليات الاحتلال، عقب محاولتهم العودة إلى منازلهم في رفح، وخان يونس، كما تشهد محافظتا خان يونس ورفح قصفا مدفعيا إسرائيليا، وتطلق آليات جيش الاحتلال في هذه الأثناء نيرانها شرق حي الشجاعية والزيتون شرق محافظة غزة.

وفي سياق متصل، أصيب 4 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين غرب مواصي رفح، ونسف جيش الاحتلال مباني عدة بالتزامن مع قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأصيب عدد من المواطنين إثر انفجار منزل مفخخ من قبل قوات الاحتلال قبل انسحابها شمال قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى وصول 10 إصابات إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة؛ جراء انفجار بعض مخلفات الاحتلال بالمواطنين في منطقة الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

وفي سياق متصل، أفادت "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، تجمهر عشرات المستوطنين، على طريق قلقيلية – نابلس الرئيسي، ومنعوا حركة المواطنين، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.