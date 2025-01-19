إشارات غير متوقعة تكشف عن مشكلات في الكبد.. طبيبة توضح التفاصيل

كشفت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ عن العلامات الغير متوقعة التى تشيرعن وجود مشكلات فى الكبد حيث أن الكبد قد لا يتألم فترة طويلة ولا يظهر ذلك إلاعندما يتضرر بشكل خطير ولذلك من الصعب اكتشاف أمراض الكبد في مرحلة مبكرة وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا الطبية .

وقالت الطبيبة إن الكبد هو واحد من أكبر الأعضاء وأكثرها عملا وهو مسؤول عن أكثر من 100 عملية حيوية في الجسم وتحت هذا الحمل يضعف الكبد ولكن من الصعب اكتشاف خلل في عمله ويفسر ذلك إلى أنه لا توجد مستقبلات للألم في الكبد نفسه وأن النهايات العصبية التي تتفاعل مع الأعطال في العضو ترسل نبضات إلى الدماغ حيث يوجد نظام الإشارة في كبسولة الكبد أي الغشاء الذي يحيط به ويحميه ولا يشعر الشخص بالألم إلا عندما يزداد حجم الكبد وتتمدد الكبسولة تحت تأثير بعض العوامل السلبية كما في حالات التهاب الكبد الفيروسي الشديد والأكياس والخراجات الكبيرة في الكبد والسرطان

وأشارت إلى أنه يجب أن نعلم أن الكبد يؤلم حقا عندما يكون مصابا بأمراض خطيرة جداوليس الألم العرض الوحيد أو العلامة الأولى ولكن هناك أعراض غير نمطية يصعب ربطها بالكبد مثل ضعف شديد وغثيان وحكة وفقدان الشهية كما يتلون بياض العين والجلد باللون الأصفر ولهذا يجب استشارة المختص في حالة ظهور أي من هذه الأعراض لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.

وتابعت: “ كما يمكن تخفيف العبء على الكبد والجهاز الهضمي عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن وصحي وممارسة التمارين الرياضية والإكثار من شرب السوائل بالطبع قد تكون هذه التوصيات بسيطة ولكنها فعالة وتساعد كثيرا على تخفيف العبء على الكبد”.