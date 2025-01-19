الاكتئاب ينهي حياة سباك شنقا في أوسيم

أنهى سباك حياته شنقا لمروره بحالة اكتئاب بمنطقة أوسيم بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة سباك مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم علي إنهاء حياته لمروره بحالة اكتئاب وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.