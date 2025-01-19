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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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لقي طالب مصرعه عقب اصطدام قطار بجسده أثناء محاولة عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمنطقة اوسيم بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام قطار بأحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المرأة صدمه قطار مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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