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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إقامة قداسات عيد الغطاس ليلا لتكريس الروحانية والاحتفال بمعمودية المسيح

معمودية المسيح
معمودية المسيح
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تعتبر قداسات عيد الغطاس في الكنيسة القبطية من أبرز الاحتفالات الروحية التي تقام في ساعات الليل ، هذه العادة لها جذور تاريخية وطقسية تتعلق بعمق المعنى الروحي للعيد، الذي يحتفل فيه بمعمودية المسيح في نهر الأردن.

الروحانية والطقوس الليلية:

يعد توقيت القداس ليلاً فرصة لتكريس الوقت للخشوع والتأمل بعيدًا عن ضوضاء النهار. ويتيح هذا الوقت للمؤمنين التركيز على الطقوس الروحية وتقديم الصلاة بشكل أعمق. كما يعتبر الليل رمزًا للسكون الروحي، حيث يمكن للكنيسة تقديم عبادتها في جو من الهدوء.

مشاركة المؤمنين: 

القداس الليلي يسهم في زيادة مشاركة المؤمنين، حيث يتيح للمصلين الذين لا يستطيعون حضور القداس في النهار فرصة للاحتفال بهذا الحدث العظيم.

تقاليد تاريخية:

منذ العصور المسيحية المبكرة، كانت الكنيسة القبطية تعكف على إقامة قداسات عيد الغطاس في الليل كجزء من التقاليد الدينية الخاصة التي ترسخ الروحانية والتعبير عن الإيمان.

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