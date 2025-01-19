خبير سياسات دولية: توحيد البيت الفلسطيني أكبر تحدي لبناء دولتهم

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار "المتحدة"، إن توحيد البيت الفلسطيني أكبر تحدي لبناء الدولة الفلسطينية.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يعتبر نجاح كبير للإرادة المصرية والفلسطينيين، ونتيجة مفاوضات كبيرة بين الإدارة الأمريكية والرئيس عبدالفتاح السيسي وهو نتيجة التعاون المثمر بين دولتين كبار بالتعاون مع الشقيقة قطر.

وأكد خبير السياسات الدولية، على أن الإعلان عن الاتفاق في قطاع غزة بكل قوة من الرئيس ترامب مع الإدراة المصرية يعتبر نجاح كبير لدولة عظيمة مصرية متمسكة بسيادتها وقوتها مع دولة تقود العالم، لذا أعتقد أن يكونا ثنائيا مهما لإخماد حرائق الشرق الأوسط.