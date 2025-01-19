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الأحد 19 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كولومبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات الأخيرة مع جيش التحرير الوطني إلى نحو 60 قتيلا

الاشتباكات في كولومبيا
الاشتباكات في كولومبيا
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 ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف الأخيرة التي قام بها مسلحو جيش التحرير الوطني في شمال شرق كولومبيا، على الحدود مع فنزويلا، إلى "نحو 60 قتيلا"، وفق ما أعلن مكتب الوسيط الكولومبي. 


وأفاد مكتب الوسيط الكولومبي، اليوم الأحد، حسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، بأن "حوالي 60 شخصًا لقوا حتفهم بصورة بشعة في كونفينسيون وأبريجو وتيوراما وإل تارا وهاكاري وتيبو" في منطقة كاتاتومبو. 
وتشن حركة "جيش التحرير الوطني" المتمردة هجمات ضد السكان المدنيين منذ يوم الخميس الماضي، وتعارض انشقاق مقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقين في المنطقة. 
وبلغت الحصيلة السابقة لأعمال العنف التي أعلنتها السلطات نحو 40 قتيلا.

حصيلة ضحايا أعمال العنف الأخيرة مسلحو جيش التحرير الوطني كولومبيا الحدود مع فنزويلا