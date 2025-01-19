كولومبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات الأخيرة مع جيش التحرير الوطني إلى نحو 60 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف الأخيرة التي قام بها مسلحو جيش التحرير الوطني في شمال شرق كولومبيا، على الحدود مع فنزويلا، إلى "نحو 60 قتيلا"، وفق ما أعلن مكتب الوسيط الكولومبي.



وأفاد مكتب الوسيط الكولومبي، اليوم الأحد، حسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، بأن "حوالي 60 شخصًا لقوا حتفهم بصورة بشعة في كونفينسيون وأبريجو وتيوراما وإل تارا وهاكاري وتيبو" في منطقة كاتاتومبو.

وتشن حركة "جيش التحرير الوطني" المتمردة هجمات ضد السكان المدنيين منذ يوم الخميس الماضي، وتعارض انشقاق مقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقين في المنطقة.

وبلغت الحصيلة السابقة لأعمال العنف التي أعلنتها السلطات نحو 40 قتيلا.