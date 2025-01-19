غرفة المطاعم تدعو أعضاءها إلى المشاركة في لجانها النوعية لتطوير مناخ العمل السياحى

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى ، أعضاء الجمعيىة العمومية إلى المشاركة والإنضمام إلى اللجان النوعية المتعددة بالغرفة وتفعيل مشاركتهم وإثرائها من خلال الإدلاء بآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم التي تصب في صالح القطاع السياحى عامة ، والمنشآت والمطاعم السياحية خاصة .

وقال ياسر التاجورى ، أن هذه اللجان تعمل لتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها وبين المجلس، وتقوم بالتعرف على المشاكل التي تواجه الأعضاء ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها ، وتسعى لوضع الحلول لها ورفعها لمجلس الإدارة لإتخاذ اللازم تجاهها عبر التنسيق مع الجهات المعنية .

وأشار رئيس الغرفة إلى أن المشاركة في أعمال هذه اللجان تساهم في تعزيز فعالية وكفاءة أداء لجان المجلس، وتحديث أساليب العمل، بما يتناسب مع المستجدات السياحية المحلية والدولية، وإرساء دعائم الوعي المجتمعي بقيمة السياحة وريادة مصر إقليميًا ودوليًا، وبما يتسق مع طبيعة الأهداف المرجوة منها.

ووضع حلول مبتكرة تعمل على تسويق المنتج االسياحى بشكل فعال، يعود بالنفع على مختلف مفردات منظومة العمل السياحى ككل، وتعزيز القيمة الاقتصادية والتنويرية للمنتج السياحى كمنتج قابل للتصدير، للمساهمة في تحقيق استدامة الريادة السياحية المصرية.

وأضاف التاجورى ، أن الغرفة شكلت عدداً من اللجان النوعية التخصصية وفقاً لنشاط الغرفة وهى :-

1. لجنة دراسة القوانين والتشريعات

2. لجنة متابعة وتنفيذ القرارات

3. شعبة العائمات

4. لجنة العلاقات العامة الحكومية وحل مشاكل المستثمرين

5. لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية

6. لجنة المطاعم المتخصصة والسلاسل العالمية

7. لجنة السياحة الترفيهية

8. لجنة الطيران والمعارض

9. لجنة التطوير والتواصل الاجتماعى

10. لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية

11. لجنة التكافل الأجتماعى ولجنة تنمية الموارد

12. لجنة التدريب والجودة

وأوضح أن هذه اللجان تقوم بدراسة ما يحال إليها من أعمال سواء من أعضاء الجمعية العمومية أو من هيئة المكتب، أو مجلس الإدارة، وكذلك رصد التحديات المتعددة التي تواجهها ، كما تتناول أعمالها دراسة تطوير وتحسين النشاط الخاص بكل لجنة والعمل السياحى ، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس .

وأكد التاجورى ، أن مجلس الإدارة يرحب بجميع الأفكار والمقترحات التى تتلقاها الغرفة من أعضاء الجمعية العمومية سواء عبر تقديمها مباشرة للغرفة أو إرسالها على خط التواصل " المحمول " من خلال خدمة الواتس آب على رقم تليفون 01040777089، مؤكداً على أن الجهاز الإدارى بالغرفة يقوم بنقل الرسالة إلى المدير التنفيذي للغرفة ولهيئة المكتب إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.