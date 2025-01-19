رويترز: إسرائيل تتسلم أسماء المحتجزين المفرج عنهم في اليوم الأول

أعلنت وكالة "رويترز" عن إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن إسرائيل تلقت أسماء المحتجزين الذين سيفرج عنهم باليوم الأول.

أعلنت حركة "حماس" أنها أبلغت الوسطاء بنيّتها تسليم قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم غدًا، مشيرة إلى أن نقلهم إلى مكان آمن قد يستغرق عدة ساعات. وأكدت الحركة التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، موضحة أن تأخر تسليم القائمة الأولى للرهائن يعود لأسباب فنية وميدانية.

في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أجرى تقييمًا أمنيًا خلال الليل بشأن تأخير استلام قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء وجّه الجيش الإسرائيلي بعدم البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار، المقرر عند الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، إلا بعد استلام القائمة التي التزمت "حماس" بتقديمها.

وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة اليوم الأحد، 19 يناير، في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصدر في "حماس"، أن تأخير تسليم القائمة يعود لأسباب تقنية.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق أن وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، يشمل اتفاقًا لمدة 42 يومًا، يبدأ بمراحله الثلاث اليوم.

وتشمل المرحلة الأولى، الممتدة لستة أسابيع، تبادل 33 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما يتضمن الاتفاق انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

من جانبها، هددت إسرائيل بعدم تنفيذ الاتفاق إذا لم تتلق القوائم المطلوبة.