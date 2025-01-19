المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات ضد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات المقدمة ضد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم /الأحد/ أن قرار قضاة المحكمة نص على أنه "ليس من حقنا التدخل في مثل هذه الأمور التي يكون نطاق المراجعة القضائية فيها ضيقا للغاية".

وكانت الالتماسات قد طالبت المحكمة بالتدخل لمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الأمنيين ضمن الاتفاق.

يُشار إلى أنه تم الإعلان يوم الأربعاء الماضي عن توصل حماس وإسرائيل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد، وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوما.