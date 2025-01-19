تفاصيل "خناقة" رامي ربيعة وإمام عاشور بعد هزيمة الأهلي

وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور ورامي ربيعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي التي اقيمت أمس في دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض الأهلي للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام أورلاندو بايرتس على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحدثت المشادة بين ثنائي الأهلي بعد انتهاء لقاء الأهلي وأورلاندو حيث دخل ربيعة وإمام عاشور في مشادة كلامية قبل أن يتدخل محمد رمضان المدير الرياضي لإنهاء الموقف.

مشادة رامي ربيعة وإمام عاشور

بدأت الأزمة عندما وجه رامي ربيعة اللوم لزميله إمام عاشور بسبب عدم قيام الأخير بالواجبات الدفاعية في المباراة وهو ما أثار غضب "عاشور" الذي رد على رامي ربيعة ليدخل الثنائي في مشادة كلامية كادت تتطور إلى تشابك بالإيدي.

وتدخل محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، لإنهاء الأزمة بين ربيعة وإمام عاشور وطلب من الثنائي الألتزام وعدم الحديث أمام الكاميرات واكتفى المدير الرياضي بالتحذير الشفوي لثنائي الفريق.