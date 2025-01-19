مصرع طالبة اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام ببولاق الدكرور

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طالبة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين تعرض طالبة للاختناق بغاز سخان المياه أثناء الاستحمام مما تسبب في مصرعها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.