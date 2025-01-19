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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة

من امام معبر رفح
من امام معبر رفح
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل ، اليوم الأحد، باصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال همام مجاهد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح المصري، إن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية متوقفة منذ ساعات الصباح أمام الجانب المصري من المعبر، في انتظار السماح لها بالدخول إلى الجانب الفلسطيني والوصول إلى قطاع غزة.

وأوضح "مجاهد" أنه قبيل دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، تمكنت نحو 100 شاحنة من دخول معبر كرم أبو سالم، حيث تم إخضاعها للتفتيش والتجهيز، لكن لم يتم التأكد بعد من وصول هذه الشاحنات إلى القطاع.

وأشار المراسل إلى وجود مئات الشاحنات المنتظرة عند معبر رفح البري من الجانب المصري، على أمل التوجه إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى غزة. وتحمل هذه الشاحنات مساعدات غذائية بالإضافة إلى حوالي 30 شاحنة محملة بالوقود.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل وقت قصير أن وقف إطلاق النار، المزمع دخوله حيز التنفيذ، لن يبدأ حتى تسليم قائمة بأسماء المحتجزين. من جانبها، أكدت حركة حماس التزامها ببنود الاتفاق، مشيرة إلى أن تأخر تسليم قائمة الأسماء يعود لأسباب فنية وميدانية.

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