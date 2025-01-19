الكنيسة القبطية تحيي تذكار رحيل القديس يسطس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد 19 يناير، الموافق 11 طوبة في التقويم القبطي، تذكار رحيل القديس يسطس، أحد أبرز تلاميذ القديس أنبا صموئيل المعترف.

حياة القديس يسطس:

عرف القديس يسطس بحياته النسكية وتفانيه في اتباع معلمه، القديس أنبا صموئيل ، عاش حياة الزهد والصلاة، متحملًا الكثير من الضيقات والتجارب بثبات إيماني، كان مثالاً في الطاعة والتواضع، وارتبط اسمه بالقداسة والمحبة الخالصة لله وللآخرين.

خدمته مع أنبا صموئيل:

رافق القديس يسطس معلمه في حياته الرهبانية وخدمته، وشارك في نشر كلمة الله وسط الكثير من التحديات ، تأثر كثيرًا بتعاليم أنبا صموئيل، وحرص على السير على خطاه في الحفاظ على الإيمان الأرثوذكسي.

رحيله و تكريم الكنيسة :

انتقل القديس يسطس بعد حياة مليئة بالجهاد الروحي، ويعد يوم رحيله فرصة لتذكر سيرته العطرة التي تلهم المؤمنين بالسير في طريق القداسة والثبات على الإيمان.

تقيم الكنائس القبطية اليوم صلوات خاصة لطلب شفاعته والتأمل في حياته التي كانت نموذجًا حيًا للتلمذة الحقيقية والتواضع.