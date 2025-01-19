جيش الاحتلال: نواصل هجماتنا على عدة أهداف في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أنه يواصل هجماته على عدة أهداف في قطاع غزة، حسبما أفادت به القناة في خبر عاجل.

وأضاف جيش الاحتلال: "مستعدون دفاعيا وهجوميا ولن نسمح بالمساس بأمن سكاننا".

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عددًا من مدن الضفة الغربية، ونفّذت حملة اعتقالات طالت عدة فلسطينيين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ففي مدينة الخليل وبلدة إذنا التابعة لها، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين.

وأوضحت مصادر أمنية لـ"وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة أحياء في الخليل، بما في ذلك نمرة وحارة الشيخ، حيث اعتقلت شخصين واحتجزت عددًا من الشبان قبل الإفراج عنهم.

كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل البلدات والمخيمات المحيطة بالخليل باستخدام البوابات الحديدية، وشددت إجراءاتها الأمنية داخل حارات البلدة القديمة عبر إقامة الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية.

وفي مدينة طولكرم، داهمت القوات ضاحية ذنابة شرق المدينة فجرًا، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، بينهم شقيقان، بعد تفتيش منازلهم. واحتجزت أحد المواطنين لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه.

أما في نابلس، فقد شهدت المدينة اقتحامات لعدة أحياء، شملت البلدة القديمة والمناطق الشرقية مثل التعاون ورأس العين وشوارع النصر وهواش.

وخلال هذه العمليات، فتشت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وعاثت بمحتوياتها خرابًا. كما احتجزت سيدة لفترة مؤقتة قبل أن تطلق سراحها. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو اعتقالات إضافية خلال هذه الاقتحامات.