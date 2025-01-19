أعلن الدفاع المدني بغزة، اليوم الأحد، سقوط 8 شهداء وأكثر من 25 جريحا جراء قصف الاحتلال مدينتي غزة والشمال، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، عدة مدن بالضفة الغربية، فضلًا عن قيامها باعتقال عدد من الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام مدينة الخليل وبلدة إذنا التابعة لها بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، منها نمرة، وحارة الشيخ، واعتقلت اثنين، كما احتجزت عددًا من الشبان قبل أن تفرج عنهم.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها على حارات البلدة القديمة بإقامة الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من ضاحية ذنابة شرقي المدينة، فجرًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين، وفلسطيني آخر، بعد مداهمة منازلهم في الضاحية، في الوقت الذي احتجزت فيه مواطنًا فترة من الوقت، قبل الإفراج عنه في وقت لاحق.

وأيضًا في مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال أحياءً عدة في المدينة وفتشت عدد من المنازل، فجر اليوم.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن جيش الاحتلال اقتحم أحياء داخل البلدة القديمة، وأطلق قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وأحياء التعاون، ورأس العين، وشوارع النصر، وهواش، وفتشت عددًا من المنازل، وعاثت بمحتوياتها خرابًا، واحتجزت سيدة لفترة من الوقت ثم أطلقت سراحها.