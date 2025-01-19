قصف إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق شمالي قطاع غزة

استهدف قصف إسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من المناطق شمالي قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال إعلام فلسطيني، إن جيش الاحتلال يطلق النار تجاه عددٍ من المدنيين الفلسطينيين حاولوا الاقتراب من محور نتساريم بقطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي النصيرات وسط القطاع، قبل أقل من ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، بسقوط عدد من المصابين إثر انفجار منزل في منطقة جباليا شمالي القطاع، فيما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف الأطراف الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكان من المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد في تمام الثامنة والنصف صباحًا بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة.

لكن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال إن وقف إطلاق النار المُقرر دخوله حيز التنفيذ لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء المحتجزين، وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي ليلًا تقييمًا أمنيًا، بشأن تأخير تسلم قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم.

في المقابل، قالت حركة حماس إنها تؤكد التزامها ببنود الاتفاق، مُشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية.

وتشمل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تبلغ مدتها مدتها 42 يومًا انسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.

وأسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر من العام 2023، عن استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني في غزة، إضافة إلى أزمة إنسانية ودمار غير مسبوق.

واندلعت الحرب بعد أن شنت حماس هجومًا على بلدات ومواقع عسكرية في جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز آخرين.