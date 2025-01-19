فيديو.. اصطفاف مئات الشاحنات من المساعدات استعدادا لدخول قطاع غزة

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ هناك الكثير من الشاحنات بدأت في الانطلاق من أمام معبر رفح صوب معبر كرم أبو سالم؛ لبدء إجراءات التدقيق ودخول مئات الشاحنات، موضحا أنه جرى تجهيز ما يقارب 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية لدخولهم إلى قطاع غزة مع بدء تنفيذ الهدنة.

مساعدات مصرية محلية ودولية تستعد لدخول غزة



وأضاف «عبدالفتاح»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هناك الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية المحملة بكميات كبيرة من كل سُبل الحياة التي أعدتها الدولة المصرية من خلال المساعدات الدولية والمحلية عبر مطار العريش خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أنّ هناك إيقاف لحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة لمدة 6 أشهر من الآن، وذلك عقب إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

مساعدات تضم 30 شاحنة من الوقود

وتابع: «المساعدات الموجودة تضم سيارات تحمل الوقود والمحروقات، التي تقدر بأكثر من 30 شاحنة، فضلا عن الكثير من المساعدات الإنسانية، وهذه الصورة لم نعتادى عليها خلال الأشهر الماضية وذلك عقب التعنتات الكبيرة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي».