أسعار الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 19 يناير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيها للشراء، 4320 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3939 جنيها للشراء، 3960 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيها للشراء، 3780 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3223 جنيها للشراء، 3240 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2507 جنيها للشراء، 2520 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب 30080 جنيها للشراء، 30240 جنيه للبيع.

سجل سعر الأونصة 133656 جنيها للشراء، 134367 جنيها للبيع.