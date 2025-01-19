أعلم موفد قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل اليوم الأحد، عن دخول 95 شاحنة مساعدات إلى معبر «كرم أبو سالم».

ووفقًا للاتفاق، يدخل تنفيذ وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ، في الثامنة والنصف صباح اليوم، بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة.

ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين.

كما يشمل الاتفاق، عودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.



