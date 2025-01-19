بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. 3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على حي الشعف شرق غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه عدد من المواطنين الفلسطنيين ، ما أسفر عن سقوط 3 شهداء وأكثر من 20 إصابة فى حى الشغف شرق مدينة غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ في موعده المقرر حتى تسلم حماس لائحة بأسماء المحتجزين الذين ستفرج عنهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، إن نتنياهو أجرى تقييمًا أمنيًا الليلة الماضية "بشأن التأخير في تلقي قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم من قبل حماس".