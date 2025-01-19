“البحوث الزراعية” يناقش تأثير التغيرات المناخية علي محصول المانجو في فصل الشتاء

نظم معهد بحوث البساتين قسم بحوث الفاكهة الإستوائية حلقه نقاشية عن محصول المانجو، بعنوان " أهم الاحتياطات اللازمة للإستعداد لفصل الشتاء فى مزارع المانجو تحت ظروف التغيرات وفي المناخية السائدة ".

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين ان ورشة العمل تضمنت مناقشة أفضل الوسائل المتبعة لتلافى اضرار الحرارة المنخفضة والصقيع على اشجار المانجو، و أفضل المعاملات الفنية لتقوية الحالة الغذائية للأشجار للتغلب على مشاكل الإجهاد البيئى المختلفة.

كما تضمنت ورشة العمل ، أفضل الممارسات الزراعية المتبعة أثناء مرحلة التزهير وبداية العقد وإلقاء الضوء على أهم الآفات والأمراض التى تصيب الأشجار في هذه الفترة وطرق علاجها، وإلقاء الضوء على أهم الأصول البذرية المستخدمة للتطعيم عليها سواء كانت محلية أو أجنبية.

وشارك فى الحلقة مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعات وخبراء المانجو وكبار مزارعى المانجو فى مصر.

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