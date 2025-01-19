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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة شمال سيناء" تعلن دعم المستشفيات بأجهزة طبية حديثة

وكيل صحة سيناء :
وكيل صحة سيناء : تدعيم مستشفيات شمال سيناء بمختلف أجهزة الأش
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أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن وصول عدد من الأجهزة الطبية لدعم مستشفيات المحافظة، تزامنًا مع زيارة وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وبمتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وأوضح “بدر” أن الأجهزة الجديدة تشمل 4 أجهزة أشعة عمليات، 5 أجهزة سونار، وأجهزة أشعة متنقلة.

وقد تم توزيع الأجهزة على المستشفيات كما يلي: تزويد مستشفى  العريش العام بجهاز اشعه عمليات وجهاز ايكو و جهاز دوبلر، وتزويد مستشفى الشيخ زويد المركزي بجهاز اشعه عمليات وجهاز دوبلر وجهاز اشعه نقالي.

كما تم تزويد مستشفي نخل المركزي بجهاز اشعه عمليات وجهاز دوبلر ؛وتزويد مستشفي بئر العبد النموذجي بجهاز اشعه عمليات وجهاز ايكو، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية لاستقبال الأشقاء المصابين من قطاع غزة.

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