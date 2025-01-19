نتنياهو: لن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة حتى تسلم حماس قائمة بالمحتجزين الذين ستفرج عنهم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ في موعده المقرر حتى تسلم حماس لائحة بأسماء المحتجزين الذين ستفرج عنهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، إن نتنياهو أجرى تقييمًا أمنيًا الليلة الماضية "بشأن التأخير في تلقي قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم من قبل حماس".

وأضاف البيان أن نتنياهو "أمر الجيش بألا يبدأ وقف إطلاق النار، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، إلا بعد أن تحصل إسرائيل على قائمة الرهائن المقرر إطلاق سراحهم، والتي تعهدت حماس بتقديمها".

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت أمس السبت أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ الساعة 8.30 صباح اليوم /الأحد/، والذي تمتد المرحلة الأولى منه لـ 42 يوما تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا لديها.

وأكدت على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة خلال التوقيتات المتفق عليها.

من ناحية آخرى حذر الجيش الإسرائيلي، سكان غزة من محاولة العودة إلى إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في نبأ عاجل بثته اليوم الأحد عبر موقعها الرسمي، أن الجيش الإسرائيلي نشر خريطة توضح انتشار جنوده لحماية المدنيين من الخطر.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت اليوم 3 متظاهرين إسرائيليين معارضين لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المتظاهرين قاموا بإلقاء الحجارة على الضباط مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة بجروح طفيفة، كما صادرت الشرطة زجاجة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال من أحد المشاركين في المظاهرات.