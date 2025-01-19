بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. قصف إسرائيلي على مواقع بغزة

قصف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، رغم دخول الوقت المعلن لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث أفاد الجيش في بيان له قائلًا: "نهاجم الآن أهدافًا في قطاع غزة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قد "قصف عدة أهداف في شمال قطاع غزة ووسطه باستخدام نيران المدفعية والطائرات".

وقد ذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية تقوم حاليًا بقصف عنيف على شمال قطاع غزة، في حين أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع قصف على مدينة رفح جنوب القطاع أسفر عن سقوط مصابين.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قد صرح في وقت سابق بأن الجيش يواصل مهاجمة قطاع غزة طالما أن حركة حماس لم تفي بالتزاماتها. وأوضح هاغاري قائلًا: "أننا جميعًا نتطلع هذا الصباح إلى تنفيذ الاتفاق، لكن حتى صباح اليوم، لم تف حماس بالتزاماتها، وخلافًا للاتفاق، لم يتم تسليم أسماء المختطفين العائدين حتى الآن".

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة المختطفات العائدات اليوم". وأضاف أدرعي: "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل هجوميًا ودفاعيًا، ونحن نواصل شن الغارات في قطاع غزة حتى وفاء حماس بكامل التزاماتها".