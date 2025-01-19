شاحنات مساعدات تنطلق من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن شاحنات مساعدات انطلقت من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة مع اقتراب موعد وقف إطلاق النار في القطاع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن حركة حماس لم تنفذ التزاماتها بعد، مشيرًا إلى أنها لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن إلى إسرائيل، وهو ما يشكل خرقًا للاتفاق.

وأضاف أن أي خرق للاتفاق في غزة سيقابل برد من القوات الإسرائيلية.

وأكد هاغاري أن الجيش الإسرائيلي "مستعد تمامًا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار" وفي الوقت ذاته، مستعد للرد على أي انتهاك من جانب حماس.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا أن الهدنة في قطاع غزة "لم تدخل حيز التنفيذ بعد".