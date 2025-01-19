اليوم.. استكمال محاكمة "طبيبة كفر الدوار" أمام المحكمة التأديبية

تستكمل المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب والمستشارين أحمد زيدان وأميرة حسين وممثل النيابة المستشار أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى، اليوم الأحد، محاكمة الطبيبة وسام شعيب، المعروفة إعلاميا بـ “طبيبة كفر الدوار”.

ومن المقرر اليوم تقديم صورة رسمية للدعوى الحنائية بحق الطبيبة المتهمة لهيئة المحكمة من النيابة الإدارية.

والبداية كانت بظهور طبيبة النساء وسام شعيب في مقطع فيديو، بثته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وأفشت خلاله أسرار المرضى من الفتيات والسيدات.

النيابة الإدارية باشرت التحقيق في واقعة الفيديو الذى نشرته الدكتورة وسام شعيب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، وأكدت التقارير أن الطبيبة انتهكت حقوق المرضى بنشر معلومات طبية سرية دون إذن مسبق، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة.

كما أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لفحص تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجلات المستشفى والملفات الطبية المتعلقة بالمرضى المذكورين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة التأديبية اليوم إلى مرافعات دفاع المتهمة والشهادات المقدمة من الأطراف المعنية.