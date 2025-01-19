حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت حركة حماس التزامها الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز".

وأوضحت الحركة أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى من الاتفاق جاء نتيجة لأسباب فنية ميدانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد أنه لن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة في الموعد المقرر إلا بعد تقديم حماس قائمة بأسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

من جهة أخرى، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية اصطفت أمام معبر رفح استعدادًا لدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، تزامنًا مع قرب بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

كما ذكرت القناة أن وفود فلسطينية وإسرائيلية وقطرية وأمريكية وصلت إلى القاهرة ضمن الآلية المخصصة لمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح اليوم.