المتحدث باسم جيش الاحتلال: حماس لم تسلمنا قائمة بأسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم

قال دانيال هاجاري متحدث جيش الاحتلال، إن حماس لم تسلمنا قائمة بأسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: لدينا التزام عميق بإعادة جميع المحتجزين بغزة.

وبدأ منذ قليل الوقت المعلن لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانًا موجهًا إلى سكان قطاع غزة، بخصوص دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم.

‏‏وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في البيان: "️يجب عدم الاقتراب نحو قواته في المنطقة حتى إشعار آخر، وحذر من أنَّ الاقتراب من القوات يعرضكم للخطر".