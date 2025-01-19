الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح 40_60كم/س وارتفاع الامواج 2_3.5 م.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفئ علي شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء .

كما يشهد الطقس، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 11 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمي والصغري 15 درجة.