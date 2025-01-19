أسعار الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.
أسعار الدولار في البنوك:
البنك المركزي المصري:
سجل سعر الدولار 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.
بنوك مصر، الأهلي المصري، البركة، المصرف المتحد، الإسكندرية، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان:
بلغ سعر الدولار 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.
بنوك التجاري الدولي (CIB)، الإسكان والتعمير، فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول، وقناة السويس، والقاهرة :
سجل الدولار سعر 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.
بنك أبوظبي الإسلامي:
بلغ سعر الدولار 50.41 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.
بنك أبوظبي التجاري:
سجل 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.