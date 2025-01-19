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الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2025

الدولار
الدولار
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تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:
سجل سعر الدولار 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

بنوك مصر، الأهلي المصري، البركة، المصرف المتحد، الإسكندرية، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان:
بلغ سعر الدولار 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

بنوك التجاري الدولي (CIB)، الإسكان والتعمير، فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول، وقناة السويس، والقاهرة :
سجل الدولار سعر 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الإسلامي:
بلغ سعر الدولار 50.41 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي التجاري:
سجل 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

 

الدولار اسعار الدولار