اليوم.. شبورة كثيفة صباحا وطقس بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 20 درجة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال الليل، فيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد ظهور شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، ونشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بشكل متقطع.

كما يتوقع حدوث اضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40-60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2-3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20° والصغرى 13°.

السواحل الشمالية: العظمى 19° والصغرى 12°.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 24° والصغرى 15°.

شمال الصعيد: العظمى 22° والصغرى 11°.