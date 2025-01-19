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الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. شبورة كثيفة صباحا وطقس بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 20 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال الليل، فيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد ظهور شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، ونشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بشكل متقطع.

كما يتوقع حدوث اضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40-60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2-3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20° والصغرى 13°.

السواحل الشمالية: العظمى 19° والصغرى 12°.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 24° والصغرى 15°.

شمال الصعيد: العظمى 22° والصغرى 11°.

اليوم حالة الطقس الارصاد