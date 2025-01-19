احذر.. الإفراط في تناول المسكنات يسبب أضرارا خطيرة على الكلى

كشفت الطبيبة الروسية وأخصائية تنظير الجهاز الهضمي أناستاسيا تشيزيكوفا، أن هناك العديد من الأدوية الحديثة التي قد تؤدي إلى الاضرار بالكلى في حال استخدمت بشكل خاطئ أو بجرعات كبيرة، وفقا لما نشرته مجلة غازيتا.رو.

ويحذر الأطباء من أن الإفراط في تناول بعض المسكنات، مشيرين إلى انها قد تسبب مشكلات خطيرة في الكلى كما أن بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم مثل مدرات البول وبعض أدوية علاج السكري قد يكون لها أثر سلبي على صحة الكلى أيضا.

وتقول الطبيبة الروسية: إن هذه الأدوية تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الكلى وانخفاض تدفق الدم إليها ومن بين هذه الأدوية مضادات الالتهابات غير الستيروئيدية ومثبطات تخليق البروستاغلاندين هذه النوع من الأدوية يعطل الديناميكا الدموية في الكلى عن طريق تقليل تخليق المواد التي توسع الأوعية الدموية بالاضافة الى مثبطات أنزيم الانجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين والأمينوغليكوزيدات والتي تعتبر من مضادات الحيوية التي تعالج بعض أنواع العدوى البكتيرية وكذلك بعض أنواع الأدوية التي تحتوي على جزيئات الذهب والهيدرالازين الذي يستعمل لعلاج ضغط الدم وبعض حالات قصور القلب وبعض أدوية فرط نشاط الغدة الدرقية.