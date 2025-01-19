«أكسيوس»: إدارة ترامب لن تمانع في أن يصبح مادورو جار الأسد في موسكو

نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي مقالا مطولا أشار من خلاله إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تسعى لتغيير رئيس وحكومة فنزويلا نيكولاس مادورو.

ونقل الموقع عن مسؤول في الإدارة الأمريكية الجديدة قوله: "إن فريق الرئيس المنتخب يريد أن يلقى مادورو "المصير نفسه" الذي لقيه الرئيس السوري بشار الأسد، الذي ترك منصبه في 8 ديسمبر 2024".

وأضاف: "إن تغيير النظام في فنزويلا لا يعني بالضرورة العمل العسكري". وتابع: "نحن لن نمانع إذا أصبح مادورو جار الأسد في موسكو".

وأشار المقال إلى أن اهتمام ترامب بتغيير السلطة في فنزويلا تزايد على خلفية نية الرئيس الأمريكي جو بايدن استصدار قرار من الكونجرس بإزالة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي وقت سابق، كشف مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة رصدت مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

جدير بالذكر أن فصائل المعارضة السورية أعلنت فجر يوم الأحد 8 ديسمبر، في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي بعد أن بسطت سيطرتها على العاصمة دمشق فجر اليوم، سقوط نظام بشار الأسدـ الذي غادر إلى موسكو، حيث أعطته روسيا الحق في اللجوء.