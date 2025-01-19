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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سماع دوي انفجارات في نيكولاييف الأوكرانية بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي

انفجارات في نيكولاييف
انفجارات في نيكولاييف الأوكرانية
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أنه سمع دوي انفجارات في مدينة نيكولاييف جنوب أوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتها.

وأفادت قناة " 24 "الأوكرانية، في وقت مبكر من صباح الأحد، أنه لم تصدر تقارير رسمية حول طبيعة الانفجارات أو الأماكن التي تم استهدافها.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

سماع دوي انفجارات مدينة نيكولاييف الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي