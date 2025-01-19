ترامب يكشف أبرز محاور خطاب التنصيب وأولى أولوياته بعد الحكم

تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن أبرز النقاط التي سيتناولها في خطاب تنصيبه الرسمي رئيسًا للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الوحدة، القوة، والعدالة ستكون الموضوعات المحورية في كلمته. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع شبكة "إن بي سي"، السبت.

وأضاف ترامب أنه يعتزم توقيع عدد قياسي من القرارات التنفيذية بعد توليه المنصب، مؤكدًا أن قضية الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين ستكون على رأس أولوياته، وستبدأ قريبًا.

وفي تغيير لافت، ستُجرى مراسم التنصيب داخل مبنى الكابيتول بدلًا من إقامتها في الخارج كما جرت العادة خلال العقود الماضية، بسبب البرد القارس، مما دفع ترامب إلى التخلي عن هذا التقليد.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول حدودي بارز ضمن الإدارة القادمة أن سلطات الهجرة ستبدأ تنفيذ اعتقالات جماعية للمهاجرين غير المسجلين في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الثلاثاء. وتأتي هذه الخطوة كجزء من وعود ترامب الانتخابية التي تضمنت ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين لتعزيز سيادة القانون.

ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، أكد خلال حملته الانتخابية التزامه الصارم بموقفه من ملف الهجرة، والذي يعد أحد القضايا الرئيسية في أجندته السياسية.