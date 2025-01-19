ترامب يعتزم منح "تيك توك" مهلة 90 يوما فور تنصيبه

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السبت إنه سيمنح "على الأرجح" "تيك توك" مهلة لمدة 90 يوما من الحظر المحتمل بعد توليه منصبه، الاثنين، وذلك وسط ترقب لمصير التطبيق الذي يضم 170 مليون مستخدم أمريكي، قبل الحظر المقرر سريانه، الأحد.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي): "تمديد 90 يوما هو شيء سيتم على الأرجح؛ لأنه مناسب.. وإذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الاثنين"، بحسب "رويترز".

وحذرت شركة "تيك توك"، في وقت متأخر من الجمعة، من أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل "آبل" و"غوغل" بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وبموجب قانون صدر العام الماضي، وأيدته المحكمة العليا بالإجماع، أمس الجمعة، فإن المنصة لديها حتى يوم الأحد لقطع العلاقات مع الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، أو إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة لحل المخاوف بشأن تهديدها للأمن القومي.

ورفض البيت الأبيض تعليق "تيك توك"، الجمعة، باعتباره حيلة، وأكد أن الأمر متروك لإدارة ترامب القادمة لاتخاذ الإجراءات؛ مما يزيد احتمال تنفيذ الحظر الأحد.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "لا نرى أي سبب يدعو "تيك توك" أو الشركات الأخرى لاتخاذ إجراءات في الأيام القليلة المقبلة قبل تولي إدارة ترامب يوم الاثنين".

ولم ترد "تيك توك" بعدُ على طلب للتعليق على أحدث بيانات البيت الأبيض.

ودفع الغموض بشأن مستقبل التطبيق المستخدمين، ومعظمهم من الشباب، إلى البحث عن بدائل، ومنها "ريد نوت" ومقرها الصين. كما شهدت أسهم "ميتا" و"سناب شات" ارتفاعا هذا الشهر قبل الحظر، إذ راهن المستثمرون على تدفق المستخدمين وإيرادات الإعلانات.