الدفاعات الروسية تسقط 8 مسيرات أوكرانية فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عن إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزارة الدفاع الروسية، قولها في بيان: "في 18 يناير، من الساعة 20:00 حتى 21:00 بتوقيت موسكو، دمرت وسائل الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم".

وقالت السلطات المحلية في دونيتسك إن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 56 مقذوفا مختلف العيارات، ووردت أنباء عن وقوع 3 إصابات في صفوف المدنيين.

وفجر السبت، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 46 مسيرة أوكرانية أطلقتها قوات كييف على المناطق الحدودية جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الدفاعات الجوية أسقطت 18 مسيرة في مقاطعة بريانسك، و11 في مقاطعة كورسك، و7 في مقاطعة كالوغا، و5 في مقاطعة تولا، و3 في مقاطعة بيلغورود، و2 في مقاطعة فورونيح.

ويوم السبت، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن قواتها قصفت ليل الجمعة، منشآت تخزين بمنطقتي كالوغا وتولا، وفق وكالة "رويترز".