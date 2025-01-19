الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية «هاري ترومان» في البحر الأحمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم الأحد، بأن جماعة الحوثيين أعلنت استهداف حاملة الطائرات الأمريكية «هاري ترومان» في البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، إن القوة الصاروخية استهدفت محطة الكهرباء التابعة لـ«العدو الإسرائيلي» شرقي منطقة «يافا-تل أبيب» بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، مشيرًا إلى إصابة الهدف بدقة.

وأضاف سريع أن العملية الثانية استُخدم فيها سلاح الجو المسير، حيث استهدفت طائرة مسيرة من نوع "يافا" هدفًا عسكريًا في تل أبيب، وحققت الهدف بنجاح.

وأكد المتحدث جاهزية الحوثيين العالية للتصدي لما وصفه بـ"أي حماقة لقوى العدوان الأمريكي والإسرائيلي أو أي جهة متورطة معهم"، مشددًا على قدرة الجماعة على الدفاع عن اليمن وسيادته وحقوقه المشروعة.

وأشار إلى أن وقف العمليات العسكرية مرتبط بتوقف ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها".