مرشح لقيادة ألمانيا: عودة ترامب "فرصة" للاتحاد الأوروبي

اعتبر فريدريش ميرتس، المرشح الأوفر حظا لتولي منصب المستشار الألماني، السبت أن دونالد ترامب شخصية "يمكن التنبؤ بها جدا" وأن عودته إلى السلطة في الولايات المتحدة ستضفي "وضوحا" على العلاقات بين الأمريكيين والأوروبيين وتتيح لهم "فرصة" لتسريع جهودهما المشتركة، خصوصا في المجال العسكري.

وقال زعيم حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" المحافظ خلال مؤتمر صحافي في ختام ندوة لحزب الشعب الأوروبي في برلين، إن "ترامب يعني ما يقوله ويفعل ما يقوله"، وأضاف "سيكون هناك مزيد من الوضوح" بعد تنصيب الرئيس الجمهوري الاثنين، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وعلى الصعيد العسكري، يطلب ترامب من الدول الأعضاء في حلف "الناتو" أن تزيد إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين وصلت ألمانيا للتو إلى عتبة 2% للمرة الأولى.

وقال ميرتس الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات البرلمانية الألمانية المبكرة في 23 فبراير المقبل، إن "ترامب يسرّع الآن عملية في أوروبا كان علينا القيام بها على أي حال، وفي هذا الصدد، هذه فرصة الآن أيضا" للوصول "بالنقاش حول الإنفاق الدفاعي" إلى خاتمة ناجحة، وفق تعبيره.

وكان وزير الدفاع الألماني الحالي، الديمقراطي الاجتماعي بوريس بيستوريوس، قد أبدى السبت تأييده لميزانية دفاعية عند مستوى 3% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.

ويدعو ميرتس في خطاباته إلى مزيد من التكامل الأوروبي، ويأمل في أنّ "ما سيحدث في واشنطن الاثنين سيعمل على تسريع جهودنا" في إشارة إلى تنصيب ترامب.

وبحسب المرشح لمنصب المستشار، فإنه "لا يوجد سبب للنظر بخوف إلى واشنطن، لدينا سكان في أوروبا أكثر من الولايات المتحدة وكندا مجتمعتين، إذا كنا متحدين يمكننا تحقيق شيء ما" ولا سيما في ما يتعلق بالدفاع.