«هدنة غزة» بين تأثير ترامب وغياب أفق سياسي

الأحد 19/يناير/2025 - 02:05 ص

هل يمثل اتفاق الهدنة بين كيان الاحتلال وقطاع غزة نهاية الحرب حقًا؟ وما الذي ينتظر إعادة إعمار غزة، وأمن كيان الاحتلال؟ عدة أسئلة وغيرها من الأسئلة الملحة.

من المرجح أن ينهي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هذا الفصل الطويل والمؤلم لسكان قطاع غزة.. لقد دُمرت غزة بالكامل، مع فقدان عشرات الآلاف من الأرواح البريئة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية.

بالنسبة للعديد من الدول العربية والدول الأوروبية، كان الصراع نقطة تحول لإعادة تحديد أولوياتها أو إعلان دعمها لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.. في الوقت نفسه، لا يزال الإسرائيليون من مختلف الأطياف السياسية يشعرون بالرعب والذهول إزاء فكرة مفادها أنه بعد المعاناة التي عاشوها ــ كان السابع من أكتوبر 2023 أعظم خسارة في يوم واحد لكيان الاحتلال منذ محرقة هتلر ــ قد يتصور أي شخص أن الوقت قد حان لإنشاء دولة فلسطين المستقلة، وربما ينظر كثيرون في إسرائيل إلى مثل هذه النتيجة باعتبارها تزيد من احتمالات وقوع المزيد من الهجمات على غرار السابع من أكتوبر.

ولكن الحرب أعادت أيضًا تشكيل الشرق الأوسط بطرق أكثر متوقعة وغير متوقعة.. فبعد أشهر من الهجمات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل ــ والتي دفعت بها الجماعة التي تتخذ من لبنان مقرًا لها إلى مهاجمة إسرائيل في الثامن من أكتوبر 2023، وتعهدها في الأصل بعدم التوقف حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ــ أصبح حزب الله اليوم ضعيفًا تمامًا.

فقد دمرت معظم قدراته العسكرية، وتم القضاء على قيادته.. إن هذه النتيجة تعيد تشكيل لبنان، حيث يتولى رئيس جديد ورئيس وزراء السلطة، مما يعطي الأمل لكثيرين في البلاد بأن حزب الله لن يسيطر على الخيوط لأول مرة منذ عقود.. وضعت الحرب إيران في أضعف موقف لها في المنطقة كما أدت عدة عوامل إلى إنهاء نظام الأسد في سوريا.

ما سيأتي بعد ذلك بالنسبة لإسرائيل وغزة والمنطقة أقل وضوحا.. إن وقف إطلاق النار يتكون من مراحل متعددة، وإذا تم كسره فقد يؤدي إلى استئناف القتال.. لكن الواقع هو أن حماس تعرضت للضرب المبرح وأن الكثير من قادة المجموعة سعوا منذ فترة طويلة إلى إنهاء الصراع.

لقد أوضح الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه يريد وقف إطلاق نار مستدام بحلول الوقت الذي يتولى فيه منصبه.. إن كسر الاتفاق قد يعرض علاقة إسرائيل بإدارة ترامب الجديدة للخطر وقد يعرض التنسيق وتفضيلات السياسة الإسرائيلية للخطر عندما يتعلق الأمر بإيران.

إيران، بعد كل شيء، هي القضية التي ينظر إليها نتنياهو على أنها الأكثر أهمية في العلاقة.. وعلى المدى الأبعد، تظل إعادة إعمار غزة، وأمن إسرائيل، ومستقبل التطبيع، كلها أمور غير واضحة.

ولكن هذه كلها سوف تشكل مجموعة التحديات التالية التي يتعين معالجتها.. فاليوم، سوف يفرح أغلب الناس في غزة ببساطة لأنهم لم يعودوا يخشون انفجارات الصواريخ والنيران الإسرائيلية؛ وفي إسرائيل، سوف يفرح أغلب الناس بمعرفة أن الرهائن سوف يعودون إلى ديارهم أخيرًا.

إن اللحظة المفعمة بالأمل في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس تأتي مع السياق الفرعي للظروف التي سهلت توقيع هذه الاتفاقية - والتي كانت على الطاولة منذ مايو الماضي.

الآن فقط. وقد عزا الرئيس الأمريكي جو بايدن التغييرات الواضحة في القلب إلى "الضغوط الشديدة" على حماس، و"المعادلة الإقليمية" المتغيرة التي وضعت إيران وحزب الله في موقف دفاعي، وكذلك "الدبلوماسية الأمريكية العنيدة والمضنية".

كما تأثرت حسابات إسرائيل بشكل مماثل بارتفاع عدد الضحايا في جيش الدفاع الإسرائيلي، والدعوات الصاخبة لتحرير الرهائن، وبطريقة مختلفة، تحسن احتمالات نتنياهو لحشد الدعم السياسي للصفقة المثيرة للجدل.

لكن العامل الحقيقي الذي غير قواعد اللعبة كان، على حد تعبير مستشار الأمن القومي القادم مايك والتز، "تأثير ترامب".. إن التهديد المشؤوم (وإن كان غير واضح) الذي أطلقه الرئيس المنتخب بأن "الجحيم سوف يندلع في الشرق الأوسط" ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى قبل تنصيبه أعطى الأطراف الطاقة للتوصل إلى حل وسط قبل هذا الموعد النهائي، خشية أن يتحملوا تلك العواقب.

بالإضافة إلى ذلك، ومن منظور حكومة كيان الاحتلال، فإن التوقعات بأن الإدارة القادمة سوف تقدم دعمًا قويًا لتل أبيب في مجموعة من القضايا ــ على سبيل المثال مواجهة إيران، ودعم الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية ــ وفرت زخمًا إضافيًا لاسترضاء ترامب.

ستلعب هذه التطلعات أيضًا دورًا محوريًا في نضال نتنياهو للحفاظ على أغلبيته البرلمانية، ورغم أنه لديه ما يكفي من الأصوات للموافقة على الصفقة، فإن العديد من حلفائه الأساسيين يعارضون بشدة أي إطار من شأنه أن يعلق السعي إلى "النصر الكامل" على حماس، كما وعد مرارًا وتكرارًا بتحقيقه.

وفي الوقت نفسه، لن يكون هذا التوقف الأخير في القتال أقل تجريبية.. بموجب شروط الترتيب، ستضمن حماس الحرية لعدد من الفلسطينيين الذين أمضوا عقودًا في سجون الاحتلال، ومضاعفة كمية المساعدات الإنسانية القادمة إلى غزة، والاستفادة من الانسحابات المكثفة لجيش الدفاع الإسرائيلي. وعلى الرغم من تعهد "والتز" بأن "حماس يجب أن تُدمر إلى الحد الذي لا يمكنها معه إعادة تشكيل نفسها"، فإن إمكانية عودة الجماعة إلى الظهور - في غياب أي سلطة أخرى - لا يمكن تجاهلها.

إن إعلان وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين حماس وإسرائيل يشكلان راحة ترحيبية لأكثر من مليوني مدني فلسطيني محاصرين في حرب شرسة لم يبدأوها ولم يتمكنوا من وقفها. ورغم أن الكثير من الأمور قد تسوء بين الآن ووقت تنفيذ الاتفاق في التاسع عشر من يناير، ناهيك عن الجمود المحتمل بمجرد انتهاء المرحلة الأولى، فإن غياب الحرب قد يوفر بالفعل مساحة لمسار أكثر تفاؤلًا للمضي قدمًا.

وسوف ينعم سكان غزة بالارتياح من أهوال القصف الإسرائيلي المتواصل والهجمات التي قتلت وشوهت الكثيرين.. ومع ذلك، سوف يخرج الفلسطينيون في غزة من هذه الصفقة بأعظم الخسائر الإنسانية والسياسية والاستراتيجية ولن يذهب دولار واحد من أموال إعادة الإعمار إلى غزة طالما ظلت حماس تسيطر على الجيب الساحلي وفي غياب أفق سياسي.

إن الخطر الأشد خطورة في المستقبل يتلخص في احتمال تجميد الصراع، حيث تظل غزة مدمرة وخرابًا، وتعتمد بالكامل على بضع مئات من الشاحنات والمساعدات الإنسانية يوميًا لإعالة السكان واستقرار الكارثة الإنسانية.

ومن المغري بالنسبة للمحللين أن يدرسوا البدائل لحكم حماس.. الآن بعد أن أصبح وقف إطلاق النار وشيكًا ولكن مثل هذه المناقشات ليست سابقة لأوانها فحسب، بل إنها أثبتت في نهاية المطاف أنها غير ذات صلة بالطبيعة الثابتة المستعصية لمشهد الحكم في غزة، والذي لم يتغير تقريبًا منذ ما يقرب من عقدين من الزمان. إن هذا يظل صحيحًا حتى برغم الضعف الشديد الذي تعاني منه حماس ماليًا وسياسيًا وعسكريًا، مع وجود احتمال ضئيل أو معدوم لتجديد الموارد المادية والثقل الجيوسياسي الذي مكنها من البقاء واقفة على قدميها لسنوات عديدة في غزة.

والأمر الأكثر ألما ً هو أن العديد من سكان غزة يتساءلون لماذا مات أحباؤهم أو أصيبوا بجروح، ودُمرت منازلهم، وتحطمت أعمالهم، وحياتهم في حالة يرثى لها؟. لقد فُرضت هذه التضحيات عليهم وهم يشعرون بأنها عديمة الفائدة تمامًا بالنسبة للمشروع الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وربما تكون الأولويات الإقليمية للإدارة الأمريكية القادمة، إلى جانب إمكانية الدفع المتجدد نحو عملية السلام، الأمل الوحيد لتعافي غزة وإعادة إعمارها ونهضتها وتطورها.