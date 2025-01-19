الرئيس الصربي يتهم الغرب بمحاولة تنظيم ثورة ملونة في بلاده

اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الدول الغربية بمحاولة تنظيم ثورة ملونة في بلاده.

قال فوتشيتش في مقابلة على قناة "تي في هابي": "إن عملاء أجانب من الغرب يحاولون تنظيم ثورة ملونة في صربيا، كل ما يفعلونه هو محاولة تنفيذ ثورة ملونة، ولا شك في ذلك".

وأضاف: "سوف ننتظر حتى اللحظة الأخيرة عندما نضطر إلى الرد، عندما يبدأون الحصار العنيف، إن عملاء أجانب قد وجهوا حتى الآن بعض الطلاب ليخرجوا ويغلقوا ست حارات من شارع أفتوكوماندا".

وتابع: "نعلم من يقف وراء هذه المؤامرة، وهم عدة دول غربية". وأكد أن دولة صربيا "ستتحلى بالصبر لأطول فترة ممكنة".

يذكر أن الرئيس الصربي قال في ديسمبر 2024، إن 426 مليون يورو تم توظيفها من الخارج في وسائل الإعلام والجمعيات والأحزاب والمنظمات المختلفة على مدى أربع سنوات للإطاحة بالحكومة الحالية في صربيا.