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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هشام ماجد يحصد جائزة الممثل المفضل فئة السينما في حفل JOY Awards

هشام ماجد
هشام ماجد
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حصل الممثل "هشام ماجد" على جائزة الممثل المفضل فئة السينما ضمن حفل جوائز صنّاع الترفيه المقام الآن بمدينة الرياض، وبحضور عدد كبير من النجوم العرب والعالميين.

يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

هشام ماجد جائزة الممثل المفضل حفل جوائز صن اع الترفيه مدينة الرياض تطبيق JOY AWARDS حفل joy awards