مصرع 70 شخصا في حادث انفجار صهريج بنيجيريا

لقي ما لا يقل عن 70 شخصًا مصرعهم إثر حادث انفجار صهريج وقود في ولاية النيجر بغرب نيجيريا، يوم السبت، وفقًا لما أكدت السلطات المحلية.

وذكرت وسائل الإعلام النيجيرية أن الحادث وقع عندما انقلب صهريج وقود بالقرب من محطة تزود بالوقود، مما أدى إلى انفجار قوي. وأوضحت التقارير أن السكان تجمعوا في موقع الحادث لجمع الوقود المتسرب، ما أسفر عن ارتفاع عدد الضحايا.

أكد مسؤول في هيئة أمن المرور الفيدرالية أن "عدد القتلى وصل إلى 70 حتى الآن"، مضيفًا أن بين الضحايا أطفالًا ونساء، بحسب ما نقلته صحيفة "فانجارد" النيجيرية.

من جانبه، قدم محمد عمر باغو، حاكم ولاية النيجر، تعازيه لأسر الضحايا، ووجه جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.